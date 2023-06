Sabato e domenica a Foppolo si va di corsa per il Trail del Centenario

Fine settimana fra sport e natura a Foppolo con la seconda edizione del Trail del Centenario Lovato che sabato 10 giugno vedrà 500 runner sfidarsi su due percorsi . Quello lungo da 23 chilometri (con 1.400 metri di dislivello positivo e «Cima Coppi» alla Bocchetta dei Lupi) con passaggi da rifugio Montebello, rifugio Dordona, passo Tartano e località Tegge. Quello corto di 12 chilometri (800 metri di dislivello positivo) con passaggi dal rifugio Montebello e passo Dordona ). Partenza alle 10 dal piazzale degli Alberghi che ospiterà anche il traguardo . Sempre sabato un paio di eventi collaterali: alle 16,30, concerto di Bepi & The Prismas, in serata la finale di Champions League sul maxischermo.

Domenica 11 giugno gli organizzatori della Fly Up propongono poi una camminata non competitiva per le famiglie (7 km), poi la sfida dei campioni nella Only Up,che da quota 1.620 sale sino al Corno Stella, mille metri più in alto.