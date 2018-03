Sacco è il coach di Bergamo Basket

In sostituzione dell'esonerato Ciocca

L’auspicato tassello (auspicato sui «Tiri liberi» nel nostro sito) mancante alla Bergamo Basket nel tentativo di salvaguardare la serie A2 è stato colmato. A sostituire coach Cece Ciocca ecco Giancarlo Sacco già al lavoro con la nuova squadra. Sacco, 61 anni, ha alle spalle una buona carriera alla guida di club anche della massima divisione. Sapevamo che la dirigenza era alla sfrenata e tempestiva ricerca di un adeguato allenatore e che stava vagliando i non pochi candidati che avevano bussato alla sede della società. Alla fine l’ha spuntata Sacco in virtù anche dell’avallo del direttore generale Ferencz Bartocci che aveva già collaborato in precedenza con lui.

Sacco, con tutta onestà, si è caricato di una pesante responsabilità: sa bene che in caso di retrocessione del Bergamo la sua immagine non risulterebbe gratificata. Da aggiungere, però, che dal mercato invernale l’organico ne è uscito qualitativamente rinforzato. Gli arrivi di Hollis e Laganà e probabilmente di una terza pedina hanno di colpo dato all’intera rosa un assetto più solido. Vale la pena ricordare che nel giro di un paio di settimane Bergamo ha «tagliato» in rapida successione ben tre giocatori (Bergstend, Mascherpa e Sanna) delegittimando così le scelte dell’estate proposte dall’attuale direttore sportivo Stefano Di Prampero e avallate, evidentemente, da Ciocca.

L’aver affidato la gestione tecnica a Sacco è la riprova della generosità e dell’attaccamento al sodalizio del presidente Massimo Lentsch lo stesso che consenti al Bergamo, quattro stagioni sportive or sono di proseguire l’attività agonistica. Sacco esordirà ufficialmente in campionato sulla panchina della squadra giovedì 8 marzo al PalaNorda nel recupero con Bologna.

