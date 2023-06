Sarzilla ai Giochi Europei sognando le Olimpiadi: un podio per andare a Parigi

Si chiamano Giochi Europei ma per Michele Sarzilla si leggono Olimpiadi di Parigi ’24. Mercoledì 28 giugno a Cracovia (Polonia) il quasi 35enne di Seriate cercherà l’exploit che vale la carriera agli European Games di triathlon che per i primi tre al traguardo valgono la qualificazione diretta ai Giochi del prossimo anno. Sarzilla partirà con il pettorale numero 1 e la miglior posizione nel ranking mondiale tra la quarantina di iscritti. «Stavolta sarò io a dover gestire le pressioni, ma so di potermela giocare», ha detto fiducioso il pluricampione italiano della specialità.