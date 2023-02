Scattano i Mondiali di ciclocross. Persico punta a un ruolo da protagonista

Si aprono sabato 3 febbraio a Hoogerheide, in Olanda, i Campionati del mondo di ciclocross 2023 per le categorie juniores, under 23 ed élite maschili e femminili. A indossare la maglia azzurra ci sarà una sola bergamasca, la 25enne di Cene Silvia Persico, che punta comunque a recitare un ruolo da protagonista e a regalare emozioni. Come ha saputo fare nell’edizione 2022 (bronzo a sorpresa a Fayetteville, negli Usa), per tutta la stagione scorsa e l’inizio dell’attuale, sia nelle gare in linea, sia appunto nel ciclocross. Per restare agli ultimi risultati, Persico si è recentemente confermata campionessa italiana della specialità, e sul piano internazionale è stata la sola a confrontarsi alla pari, o quasi, con le fortissime specialiste olandesi. Olandesi che, anche per il fatto di correre in casa, partono nettamente favorite in questi Mondiali. Non ci sarà la campionessa uscente Marianne Vos, bloccata da problemi fisici, ma l’Olanda ha tante carte da giocare a partire da Lucinda Brand, argento nel 2022. E lo scorso anno, con la Vos e la Brand, sul podio salì proprio la Persico, che si presenta a Hoogerheide a propria volta con qualche acciacco, tanto che domenica scorsa è stata costretta a rinunciare a Besançon, in Francia, all’ultima prova di Coppa del Mondo. Vinta guardacaso da un’olandese, Fem van Empoel. Silvia comunque ce la metterà tutta. Sarà in gara venerdì 3 febbraio nel Team relay (la staffetta) che vede in lizza squadre di sei corridori, tre uomini e tre donne. Con lei Asia Zontone (leader italiana delle under 23) e la junior Federica Venturelli, mentre in campo maschile ci saranno il campione italiano élite Filippo Fontana, Davide Tonetti e Tommaso Cafueri. Per il podio si prenotano Olanda e Belgio, ma non sorprenderebbe se ci salissero anche gli azzurri. Silvia Persico tornerà poi a gareggiare sabato 4 febbraio, nella prova individuale. La più attesa. In cui spera di essere ancora protagonista.