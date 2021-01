Sci, Bassino seconda: podio Italia

Vince la svizzera Gut, Goggia va fuori Subito fuori, ma senza danno a causa di un avvallamento che l’ha sbilanciata, è finita invece Sofia Goggia, reduce dal trionfo di ieri in discesa.

Italia ancora sul podio con il secondo posto della piemontese Marta Bassino in 1.17.98 nel superG di Cdm di St. Anton in Austria. Per lei è il 15/o podio in carriera. Ha vinto la svizzera Lara Gut -Behrami, detentrice della coppa del mondo del 2016 e moglie del calciatore Varon Behrami, centrocampista del Genoa. Terza l’altra svizzera Corinne Suter in 1.18.02. Subito fuori, ma senza danno a causa di un avvallamento che l’ha sbilanciata, è finita invece Sofia Goggia, reduce dal trionfo di ieri in discesa.

Per l’Italia - in un vero superG, velocissimo, pieno di curve e con al centro il difficilissimo e vertiginoso passaggio della cascata di ghiaccio in cui per giunta si passa dal pieno sole all’ombra - ci sono poi Federica Brignone, ottima 5/a in 1.18.54 anche se non soddisfatta della sua prestazione, ed Elena Curtoni 11/a in 1.19.67. Francesca Marsaglia ha invece inforcato alla penultima porta con conseguente brutta caduta con lunga scivolata sin oltre il traguardo e gran botta all’anca. Fuori per salto di porta anche la giovane trentina Laura Pirovano. La prossima tappa di Cdm donne è sempre in Austria, nel salisburghese, per lo slalom notturno di martedì a Flachau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA