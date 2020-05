Sedrina: scontro auto-moto sul viadotto

Traumi anche al volto per una 56enne Incidente con conseguenze abbastanza serie verso le 12 di domenica 17 maggio sul viadotto di Sedrina quando c’è stato uno scontro tra un’auto e una motocicletta.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che la donna, una cinquantaseienne, in sella a una moto, una Indian Custom, e diretta verso Zogno, sia stata urtata da una Peugeot 206 passata in corsia di sorpasso. La centaura è caduta rovinosamente sull’asfalto strisciando per diversi metri prima di fermarsi.

La donna è stata subito soccorsa dal conducente dell’auto e dall’altro motociclista che stava viaggiando insieme alla donna in sella a un’altra moto. Sul posto, in codice rosso, l’ambulanza della Vab Brembilla e i carabinieri. La Soreu alpina ha anche inviato l’elisoccorso del 118 che è atterrato sul viadotto.

A. D., classe 1964 di Treviglio, ha accusato diversi traumi, soprattutto al volto, ed è stata trasportata in codice giallo alle Cliniche Gavazzeni. Illeso il conducente dell’auto . La circolazione sul viadotto è stata chiusa durante le operazioni di soccorso.

