Serie A, l’Atalanta e altri sei club chiedono le dimissioni di Dal Pino Irrevocabile sfiducia per il presidente della Lega Serie A da parte di società tra cui Juve e Inter.

Sette società, a partire dall’Atalanta con Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona, hanno scritto una lettera, anticipata dal Sole 24 Ore di cui ora l’Ansa ha preso visione, chiedendo le dimissioni del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. I club sottolineano come le diverse contestazioni da loro sollevate sull’operato di Dal Pino hanno «comportato la nostra ferma e improrogabile necessità di manifestarle la nostra irrevocabile sfiducia alla carica da Lei rivestita e alla conduzione e gestione della Lega».

«Auspichiamo che, in tale contesto, tutto quanto sopra venga da Lei adeguatamente valutato al fine di trarne le doverose conseguenze», aggiungono i club nella lettera inviata a Dal Pino, all’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo e al Consiglio di Lega. L’auspicio delle 7 società è che la Lega «possa, a questo punto, proseguire con diversa guida e con nuove visione condivise, nell’interesse esclusivo della stessa e dei nostri singoli club», concludono i club nella missiva.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, non fa mancare il suo appoggio invece a Paolo Dal Pino: «Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea – dice Scaroni, intervistato davanti alla sede del Milan –. Sta facendo un buon lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA