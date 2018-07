Sfuma il sogno dell’Italia Under 19

Il Portogallo vince l’Europeo Beffa per gli Azzurrini, sconfitti nella finale europea (3-4 il risultato finale) dal Portogallo dopo una bellissima rimonta.

Niente da fare per l’Italia Under 19 sconfitta dal Portogallo al termine di una partita davvero entusiasmante. Un incredibile 3-4 con due gol nei tempi supplementari. Dopo aver subito reti gol dal Portogallo firmati da Jota e Trincao sale in cattedra Kean che da solo centra la rimonta. I 90 minuti regolamentari si concludono sul 2-2, ma nel primo tempo supplementare il Portogallo torna avanti con Joao Felipe . Gli Azzurrini non mollano e trovano ancora il pari con Scamacca bravo a insaccare di testa un cross di Bellanova. Nemmeno il tempo di esultare ed ecco la beffa finale: Pedro Correia vince un contrasto al limite dell’area e piazza il destro vincente che batte Plizzari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA