Snowboard, Azzurri ancora a secco. Michela Moioli quinta Italia a secco di podi alla fine della tappa di Coppa del mondo di snowboardcross sulla pista di Krasnoyarsk, in Russia.

La gara femminile è stata una fotocopia di quella vista nella giornata precedente. La vittoria è stata nuovamente appannaggio della britannica Charlotte Bankes - che scappa in cima alla classifica generale - davanti alla francese Chloe Trespeuch e alla statunitense Lindsey Jacobellis. E’ uscita ancora in semifinale Michela Moioli: la 26enne bergamasca ha così dovuto accontentarsi della vittoria nella small final, valevole ancora una volta per il quinto posto finale. Non era riuscita a superare gli ottavi Sofia Belingheri.

La gara maschile ha premiato il tedesco Martin Noerl, alla terza vittoria in carriera, il quale ha preceduto nella big final l’austriaco Jakob Dusek, il canadese Eliot Grondin e l’australiano Adam Lambert.

