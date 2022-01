Snowboard, Coppa del mondo: Moioli si classifica al quinto posto Italia giù dal podio nella tappa di Coppa del mondo di snowboardcross sulla pista di Krasnoyarsk, in Russia.

Italia giù dal podio nella tappa di Coppa del mondo di snowboardcross sulla pista di Krasnoyarsk, in Russia. La gara femminile, vinta dalla britannica Charlotte Bankes davanti alla francese Chloe Trespeuch e alla statunitense Lindsey Jacobellis, ha registrato l’uscita in semifinale di Michela Moioli. La 26enne bergamasca ha così dovuto accontentarsi della vittoria nella small final, valevole per il quinto posto finale. Non era riuscita a qualificarsi per gli ottavi Sofia Belingheri.

La gara maschile ha premiato invece il tedesco Martin Noerl, alla seconda vittoria in carriera, il quale ha preceduto nella big final il francese Merlin Surget e l’austriaco Julian Lueftner. È uscito agli ottavi l’unico italiano in gara Lorenzo Sommariva. Il 28enne appartenente al Centro Sportivo Esercito è incappato in una batteria di altissimo livello, che lo ha visto al terzo posto dietro a Surget ed all’austriaco di madre italiana Luca Haemmerle, terminando in 21esima posizione. Avevano mancato la qualificazione nella giornata precedente Matteo Menconi, Tommaso Leoni e Michele Godino.

