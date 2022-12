Snowboard, l’Italia sbarca a Cervinia. Michela Moioli ancora out

La squadra azzurra si presenta al via con ben diciassette atleti: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Tommaso Leoni, Michele Godino, Matteo Menconi, Niccolò Colturi, Luca Abbati, Devin Castello, Jamie Lee Castello, Federico Podda, Matteo Rezzoli in campo maschile e Sofia Belingheri, Francesca Gallina, Raffaella Brutto, Marika Savoldelli e Caterina Carpano fra le donne. Non ci sarà Michela Moioli, ancora bloccata dal mal di schiena accusato durante un raduno effettuato a Cervinia. La bergamasca proseguirà le cure per rientrare sul circuito nei prossimi appuntamenti.