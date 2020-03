Moioli in lacrime dopo la gara -Video

«Ho gareggiato per voi, teniamo duro, ce la faremo» L’atleta di Alzano Lombardo seconda sabato 7 marzo sulle nevi spagnole di Sierra Nevada non ha contendenti nella classifica di specialità. Dopo la gara dedica il risultato agli italiani, bergamaschi e alzanesi in particolare. Nell’intervista rotta dalle lacrime:«Ce la faremo».

La campionessa bergamasca Michela Moioli commossa nel dopo gara. Alla domanda dell'intervistatrice che le chiede della situazione in Italia dice con la voce rotta dalla commozione: «Non sarei dovuta essere qui, ho gareggiato per l’Italia e gli italiani, ce la faremo, tenete dura, ho gareggiato per voi, per l’Italia, per la città di Bergamo e di Alzano, tenete duro, ce la faremo».

Ecco il video dell’intervista

Michela Moioli : cinque gare, cinque podi, con due vittorie. Sabato 7 marzo nella quinta tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross di Sierra Nevada (Spagna), la penultima prima del gran finale di Veysonnaz, è arrivata seconda a un soffio dalla francese Chloe Trespeuch.

In ogni caso un podio d’oro per la campionessa olimpica in carica: nella classifica di specialità il suo vantaggio sulla seconda è di ben 900 punti.

