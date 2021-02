Sofia Goggia a Cortina dalle compagne

«Tifo per loro, ad aprile tornerò sugli sci» La bergamasca, out per l’infortunio al piatto tibiale del ginocchio destro, è arrivata a Cortina per tifare le sue compagne di squadra in vista del gigante femminile.

«Sto bene, ho fatto il controllo l’altro giorno e la gamba procede bene. Bisogna aspettare si formi il callo osseo, poi riuscirò ad appoggiare e a dare un carico progressivo e completo. Farò una fase di riabilitazione e una di riatletizzazione e poi conto di tornare sugli sci a fine stagione, ad aprile inoltrato, per svolgere un lavoro tecnico. La prossima stagione è quella olimpica e merita un occhio di riguardo». Così Sofia Goggia ai microfoni di Rai Sport dai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021, dove la bergamasca, out per l’infortunio al piatto tibiale del ginocchio destro, è arrivata mercoledì per tifare le sue compagne di squadre in vista del gigante femminile.

«Speravo che le mie compagne andassero forte. L’unica in corsa è Marta, che però è distante: speriamo riesca a riscattarsi nella seconda manche. Nella prima ha fatto due errori e ha perso il ritmo. Per le medaglie sarà dura», ha concluso Goggia.

