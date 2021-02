Sofia Goggia, arriva il Tapiro di Striscia

«Sarà l’unico oro che vincerò quest’anno» La sciatrice bergamasca, intercettata a Curno dall’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, ha accettato con ironia il Tapiro che le è stato consegnato a causa dell’infortunio costatole il mondiale di Cortina.

«Sarà l’unico oro che vincerò quest’anno». Sofia Goggia accetta con ironia il Tapiro che le è stato consegnato da Striscia la notizia a causa dell’infortunio che l’ha costretta rinunciare ai mondiali di Cortina. Intercettata all’uscita dalla palestra, a Curno, la sciatrice ha ritirato il Tapiro portato da Valerio Staffelli: «Sarà l’unico premio d’oro che vincerò quest’anno. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi» ha detto Goggia. Quanto ai tempi per il ritorno in pista, l’azzurra si è mostrata fiduciosa: «Due mesetti. Quando guarirò farò di tutto per rimettermi in forma il prima possibile». Il filmato della consegna andrà in onda nella puntata di martedì 9 febbraio di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). Nel frattempo Sofia continua la riabilitazione, come si vede nel post qui sotto, apparso sui profili social della campionessa bergamasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA