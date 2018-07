«Sogno la Champions»

Il Papu si racconta su «L’Eco» Il Papu resterà a Bergamo? Al momento non si può dire con certezza, fa capire lui. «Non mi piace fare promesse d’amore, perché non voglio essere prigioniero delle mie parole» dice lui.

«Il calcio ha molte variabili, io cerco di vivere il presente. Ho la testa all’Atalanta, ma non so cosa può accadere. La Lazio? Non so niente, le voci sono tipiche del mercato» spiega. E se arrivasse la chiamata di una squadra di Champions? «Ho coronato il sogno di giocare in Europa League con l’Atalanta – specifica Gomez -, sarebbe bello provare anche la Champions, un bel traguardo. In ogni sessione di mercato sono accostato ad altre piazze, ma a Bergamo sto bene, ho comprato casa cinque mesi fa, probabilmente resterò qui a vivere dopo che avrò smesso».

L’aria di Rovetta ormai è familiare: «Qui si sta veramente bene, ogni anno la gente dimostra sempre tutto il proprio affetto per la squadra».

