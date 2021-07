Spinazzola operato, il messaggio su Instagram: «A presto» Leonardo Spinazzola è stato operato in Finlandia al tendine d’Achille sinistro.

Leonardo Spinazzola è stato operato in Finlandia al tendine d’Achille sinistro. Il recupero del terzino della Roma durerà sei mesi. In caso di finale dell’Italia, raggiungerà gli azzurri a Wembley. «Ringrazio tutti per essermi stati vicino, ci vediamo presto», ha scritto su Instagram.

