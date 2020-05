Stroncato da un aneurisma a 19 anni Rimandato il funerale di Andrea Rinaldi

Stroncato da un aneurisma a 19 anni

È stato rimandato il funerale di Andrea Rinaldi, il talento 19enne dell’Atalanta e del Legnano stroncato da un aneurisma. A renderlo noto poco fa, nel pomeriggio di martedì 12 maggio, lo stesso club lombardo con un comunicato ufficiale: «Il funerale di Andrea Rinaldi è stato rimandato a data da destinarsi. Il Prefetto di Como ha annullato la cerimonia prevista per giovedì 14 maggio a Cermenate per l’enorme attenzione che ha avuto la scomparsa del nostro Andrea, e il conseguente, altissimo afflusso che le esequie avrebbero avuto con il conseguente rischio di non poter far rispettare le norme anti Covid-19. La famiglia Rinaldi però è fermamente decisa a garantire ad Andrea il saluto e il tributo di affetto che merita: niente cerimonia per sole 15 persone in un ambiente chiuso, ma un afflusso libero in uno spazio ampio e aperto come appunto lo stadio di Cermenate. Lunedì 18 maggio l’ulteriore allentamento delle norme potrebbe offrire una soluzione».

