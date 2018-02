Su L’Eco intervista a Del Neri

«Impresa Atalanta? È possibile» Del Neri l’ultimo tecnico a non perdere a casa della Juve. Quasi 9 anni fa finì 2-2. «E io a Gasperini dico: resta lì, puoi aprire un’era».

Ad Aquileia fa -3, come a Bergamo. E il Baffo è la paziente che aspetta la primavera «quando si fanno i progetti per il futuro». Perché a 67 anni Gigi Del Neri si considera ancora allenatore. Anche se, per rispetto, all’Atalanta pensa da tifoso. «Non ho perso una partita di Europa League, ho visto tutto. Mi considero tifoso atalantino ad honorem, lo posso dire?».

