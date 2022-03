Tennis: al quarto tentativo Vincent Ruggeri vince e riporta un titolo a Bergamo dopo 11 anni

Itf a Sharm El Sheikh Undici anni dopo il successo di Andrea Falgheri in Grecia, Samuel Vincent Ruggeri riporta un titolo professionistico a Bergamo. Il 19enne di Albino si è imposto nel torneo Itf di Sharm El Sheikh superando in finale Giovanni Oradini per 7-5 6-1 in un’ora e 25 minuti.

Al quarto tentativo Samuel Vincent Ruggeri ha finalmente vinto la sua prima finale nel circuito pro di tennis. Domenica 20 marzo è quindi un giorno da ricordare non solo il 19 enne di Albino, ma per tutto il movimento bergamasco viso che il successo di un tennista orobico mancava da oltre undici anni, per la precisione dal 31 ottobre 2010 quando Andrea Falgheri si impose a Heraklion, in Grecia.

Doppietta in Egitto: singolare e doppio

Samuel Vincent Ruggeri (secondo da sinistra) alla premiazione del torneo Itf di Sharm El Sheikh Vincent Ruggeri, che era già arrivato tre volte in finale ma senza mai vincere, si è imposto sul cemento di Sharm El Sheikh nel torneo Itf da 15 mila dollari. In finale ha battuto Giovanni Oradini, 24enne di Rovereto per 7-5 6-1 in un’ora e 25 minuti. Sempre a Sharm El Sheikh un paio di settimane fa Vincent Ruggeri aveva perso l’ultimo atto contro il romano Matteo Gigante. E per il bergamasco si tratta del secondo successo in due giorni, visto che sabato in Egitto aveva vinto il doppio in coppia con Francesco Vilardo, superando 4-6 6-3 10/8 gli svedesi Freund e Bergevi.

Con i punti incamerati in Egitto, per la prima volta in carriera entrerà nei migliori 600 al mondo