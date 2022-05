Tiri liberi sul basket orobico. Treviglio balbetta, Bergamo vince

Gli alti e bassi della Mascio sono noti da tempo ed è lo stesso motivo per cui la squadra trevigliese non è riuscita a essere pienamente protagonista in regular season. Una criticità, purtroppo, che si è manifestata in modo evidente anche nella cosiddetta fase a «orologio». Con i tre flop subiti nelle quattro sfide disputate, la formazione trevigliese è stata così spodestata dalla quarta posizione.

Non una tragedia, ma comunque ai playoff la squadra di Carrea partirà con lo svantaggio del fattore campo. Sul nuovo ingaggio, il ventiduenne Alessandro Cipolla, non c’è da pretendere l’impossibile: va classificato, secondo noi, un discreto cambio ma non di più. Sappiamo, tuttavia, che la dirigenza è in affannoso lavoro per portare a Treviglio un altro rinforzo. L’esordio nei playoff scatterà domenica 8 maggio con i trevigliesi ospiti di Chiusi.