Trevigliese e Scanzo, grande domenica

Ecco i top e flop del calcio provinciale Nel giorno della grande Atalanta ci sono state altre formazioni che hanno centrato i tre punti sperando di dare una svolta alla propria stagione.

L’impresa di giornata è in Eccellenza quella della Trevigliese allenata da Marco Brembilla, uno degli allenatori che hanno contribuito a crescere il compianto Davide Astori nel Ponte San Pietro: i biancoazzurri hanno piegato 1-0 nel finale la capolista Sondrio. Ecco in sintesi i top e i flop del calcio provinciale bergamasco.

SERIE D: È la giornata dello Scanzorosciate che ringrazia Giangaspero in gol al 95’ nel derby contro la Grumellese, facendo un bel passo avanti verso la salvezza. Situazione più complicata per la stessa Grumellese, ma che per il Ciserano, sconfitto dall’Aurora Pro Patria (2-0). Pari in extremis del Caravaggio contro il Dro (1-1), mentre il derby Virtus Bergamo-Pontisola è stato rinviato al 4 aprile alle 15.

ECCELLENZA:

MISSIONE SALVEZZA: Buon momento per la Cisanese, che con due vittorie in pochi giorni si porta in una posizione di classifica più tranquilla.

SCONFITTA INASPETTATA: Il Villa d’Almè cade in casa con la Vimercatese Oreno (2-1) e manca la possibilità di andare al secondo posto in solitaria.

PROMOZIONE:

SEMPRE PIU’ VICINO AL TRAGUARDO: Manca ormai poco alla promozione in Eccellenza per il Telgate, soprattutto dopo il successo sulla Vertovese (3-0), la prima rivale della stagione: ora il vantaggio è di 10 punti sulla Gavarnese.

PARTENZA COMPLICATA: Domenica da dimenticare per l’Acos Treviglio, che inizia male con l’Atletico San Giuliano e torna a casa con un ko per 4-2.

PRIMA CATEGORIA

BUON PASSO: Gran colpo del Loreto nel girone E: un gol di Sana decide lo scontro diretto contro il Calusco, tre punti che permettono ai rossoblù cittadini di allontanarsi da acque cattive.

RISCHIO RETORCESSIONE: Non riesce ad emergere dai bassifondi il Fara con Sola, sconfitta 2-1 in casa dal Cenate Sotto e ora lontana 7 punti dal terzultimo posto.

SECONDA CATEGORIA:

UNICA IMBATTUTA: L’Almè rimane l’unica formazione bergamasca senza sconfitte della stagione: la Prima si avvicina dopo il largo 5-2 sulla Zognese.

CORSA A RILENTO: Il Comun Nuovo si è fermato a due X nelle ultime due partite e la seconda della classe si fa sotto: il Boltiere è ora a 6 punti.

