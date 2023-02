Treviglio col vento in poppa. BB14, altro ko con il Brianza

Con una prova difensiva intensa e un reparto d’attacco efficace i trevigliesi hanno battuto Milano, conservando così il secondo posto in classifica. Partita praticamente equilibrata fino alla mezz’ora dopodiché la Mascio è salita in cattedra trovando la strada giusta per vincere il match. A livello individuale sugli scudi Clark e Marini entrambi autori di 26 punti . Vicini alla doppia cifra Giuri e Cerella (8 punti ciascuno).

Altra sconfitta, invece, per la BB14 che cede al Brianza per 84-69. Frazione iniziale equilibrata (22-24) poi allungo del Brianza (34-53) all’intervallo lungo. Parziale rimonta dei locali al rientro dagli spogliatoi tanto che alla mezz’ora il tabellone segnava 56-64. Ma nell’ultimo quarto è sono tornati protagonisti i brianzoli concludendo la sfida senza affanni. Non è bastata la super prova del recente acquisto Masciarelli (25 punti) seguito dalla copia senior Simoncelli e Genovese con 10 e 14 punti rispettivamente messi a segno. Per il team cittadino la classifica, così, diventa sempre più complicata.