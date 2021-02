Treviglio e Bergamo, turni complicati

al PalaFacchetti e a Orzinuovi Basket, domenica 7 febbraio alle 18 Cassa Rurale a Treviglio contro Udine; Bergamo a Orzinuovi.

Per entrambe le rappresentanti orobiche si tratta di scontri alquanto impegnativi. In particolare per la Withu che si troverà di fronte la seconda forza del girone preceduta dal Tortona, autentico rullo compressore della serie A2. Inutile girarci attorno: concedere chances al nostro team non sarebbe onesto in chiave pronostico. Poi, per carità, se ci si appella all’imprevedibilità che lo sport di tanto in tanto riserva, allora sì che diventa tutto possibile. Altro motivo per tenere in piedi fiducia e speranza mettiamoci le buone prove evidenziate di recente dalla squadra, nel blitz di metà settimana a Biella. Pure in Piemonte coach Marco Calvani ha piazzato sul parquet pedine cariche e determinate uscendone vincente con pieno merito. Nel match dell’andata prevalse Orzinuovi per 78-72 con una Withu comunque in palla. Al completo la squadra a Orzinuovi.

Alla Cassa Rurale serve la posta in palio per risalire in fretta la zona rossa della graduatoria. Udine, confezionata per l’alta classifica, si trova invece a stazionare al centro. Per collocare in saccoccia il successo si deve fare affidamento sulla brillante condizione di watusso Borra (protagonista incontrastato nel derbissimo della passata domenica al PalaAgnelli) e su folletto Frazier, autore addirittura di trentasei punti nella precedente trasferta di Trapani. Ovvio che pure i compagni sono chiamati a contribuire ad una vittoria in grado di offrire continuità in risultati e non solo.

