Treviglio riagguanta il secondo posto. Bergamo, basta «sparare» sugli arbitraggi

Superando come da scontato pronostico Trapani, la Mascio ha riacciuffato la piazza d’onore in classifica a braccetto con la Vanoli Cremona accorciando al tempo stesso il distacco nei confronti della capolista Cantù, adesso a più quattro lunghezze di vantaggio. Partita dopo partita, tranne poche giustificate distrazioni, i trevigliesi stanno evidenziando una competitività e una competitività notevole. Quindi il grosso impegno, anche finanziario, della società comincia a dare i frutti sperati che tuttavia non sono mai scontati . C’è ancora qualche meccanismo da perfezionare soprattutto in difesa, ma quando la Mascio riuscirà a sistemarlo, allora ne vedremo delle belle.

Sfiorando il colpaccio domenica scorsa a Capo d’Orlando, la BB14 ha se non altro mandato chiari messaggi di vitalità. Rallegriamoci in chiave futura anche per la gara-monstre del neo acquisto Masciarelli autore di ben 34 punti. Continua a piangere la classifica: anche se per fortuna nella stessa barca c’è un bel gruppone di squadre. Ci viene spontaneo però di dare un consiglio non richiesto alla formazione cittadina: sarebbe utile abbandonare l’atteggiamento vittimistico e le critiche agli arbitraggi che non portano da nessuna parte, sono solo banali alibi per coprire carenze ben evidenti.