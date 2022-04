Tricolori snowboardcross e sci nordico: podio tutto bergamasco e staffetta d’oro

La gara di snowboardcross disputata a Passo San Pellegrino si è trasformata in un trionfo per i colori della nostra provincia perché alle spalle di Sofia Belingheri, atleta delle Fiamme Oro, si è classificata l’olimpionica Michela Moioli (Esercito), mentre la 19enne Marika Savoldelli (Scalve Boarder Team) si è inserita in terza posizione e stava per sorprendere le sue più titolare rivali che hanno dovuto cambiare marcia per far valere classe ed esperienza.