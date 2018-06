Il Papu in barca con la moglie a Ibiza e Formentera.

Vacanze nerazzurre in giro per il mondo

Dagli Usa al Messico, l’estate è social L’estate dei nerazzurri in giro per il mondo: scopri su L’Eco le mete delle vacanze degli atalantini.

Il ferragosto dei calciatori è a giugno: quando mezzo mondo è al mare, loro sono già a sudare, quindi le vacanze sono da anticipare nel mese che segue la fine della stagione e che anticipa l’inizio della successiva. Tempo di spiaggia e di viaggi, di diaspora verso ogni angolo del pianeta: gli atalantini non fanno eccezione e tengono il gps acceso attraverso i social, che raccontano la loro vita e le loro vacanze. Dall’Italia all’Europa, dagli Stati Uniti all’Asia, dall’Africa al Sudamerica: qualcuno va in esplorazione, altri ne approfittano per tornare a casa dalla famiglia. Partiamo dal capitano, Papu Gomez, che è di casa tra Formentera e Ibiza, a bordo di uno yacht. Tutte le vacanze degli atalantini su L’Eco di Bergamo di lunedì 18 giugno.

