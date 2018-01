Veni, Vido, vici (al Cittadella)

L’ex atalantino segna all’esordio Ieri nerazzurro in panchina, oggi granata in gol. Nonostante i tanti mesi di stand by con la maglia dell’Atalanta Luca Vido sembra non aver perso il vizio del gol.

L’attaccante si è trasferito al Cittadella, in Serie B, e mister Venturato ha deciso di farlo scendere subito in campo. Ha avuto ragione, perché il gioiellino ha subito segnato regalando la vittoria ai granata contro l’Ascoli. Ora il Cittadella è in quarta posizione e sembra voler fare sul serio. Di una vecchia conoscenza nerazzurra anche il gol dell’Ascoli, firmato da Monachello. L’obiettivo, per Vido, è riacquisire fiducia e farsi le ossa per il ritorno in nerazzurro.

