Verso il Mondiale, Italia-Bulgaria finisce 1-1. Azzurri record: 35 partite senza sconfitte Gli azzurri campioni d’Europa nella serata di giovedì 2 settembre hanno pareggiato con la Bulgaria per le qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar. Mancini: «Stiamo bene, ci è mancata solo un po’ di precisione. Se avessimo vinto sarebbe stato meglio, domenica con la Svizzera sarà una partita importante, dobbiamo vincere».

Gli azzurri campioni d’Europa nella serata di giovedì 2 settembre hanno pareggiato 1-1 con la Bulgaria per le qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar. L’Italia è passata in vantaggio con un gol di Chiesa al 16’, poi il pareggio della Bulgaria al 39’. Per la Nazionale di Mancini è il 35° risultato utile consecutivo, un primato assoluto che eguaglia quelli di Spagna e Brasile. Domenica 5 settembre l’Italia affronterà la Svizzera. «Ci è mancato di essere un po’ più precisi in zona gol, è una di quelle partite dove anche se giochi ancora 30 minuti non segni. Loro hanno fatto la loro partita». Così il ct azzurro Roberto Mancini ai microfoni della Rai al termine del match. «Stiamo bene, ci è mancata solo un po’ di precisione. Se avessimo vinto sarebbe stato meglio, domenica sarà una partita importante, dobbiamo vincere».

La situazione del gruppo C nella qualificazioni:

Italia: 10 punti (4 partite giocate)

Svizzera: 6 (2)

Irlanda del Nord: 4 (3)

Bulgaria: 2 (4)

Lituania: 0 (3)

Ecco le formazioni di partenza nella partita con la Bulgaria del 2 settembre:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

BULGARIA (4-3-3): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, A. Iliev, Yomov. Ct. Petrov

