Vieri corre insieme a Petagna a Miami

Il pronostico: «Quest’anno farà 20 gol» Vacanza a stelle e strisce per il centravanti dell’Atalanta Andrea Petagna in compagnia di Bobo Vieri.

Vacanza a stelle e strisce per il centravanti dell’Atalanta Andrea Petagna che anche nella pausa non smette di allenarsi e lo fa con un suo predecessore: Christian Vieri. L’ex bomber ha postato una stories di Instagram in cui corre a Miami insieme a Petagna. «Farà venti gol», è la profezia dell’ex giocatore.

