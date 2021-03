La festa per la vittoria (Foto by Facebook/Agnelli Tipiesse)

Volley, l’Agnelli Tipiesse vola

Sua la seconda Coppa Italia Nella finale di giovedì 11 marzo i bergamaschi hanno battuto Porto Viro 3-0 (25-21, 25-21, 25-10). Sui social foto e video della festa.

Agnelli Tipiesse: Milesi 2, Mancin, D’Amico (L), Cargioli 8, Santangelo 11, Finoli 5, Terpin 21, Pierotti 12. Non entrati: Ceccato, Sormani, Rota (L), Signorelli e Umek. All. Graziosi.

Porto Viro: Bargi 4, Vinti 8, Dordei, Lamprech (L), Kindgard 6, Cuda 6, Bernardi (L), Sperandio 5, Zorzi, Lazzaretto 11. Non entrati: Aprile, Caenazzo, Marchesan e Bellia. All. Zambonin.

Arbirti: Pipirata di Bologna e Rossi di Sanremo.

Note: durata set 28’, 27’, 22’. Battute sbagliate: Agnelli Tipiesse 8, Porto Viro 8. Battute punto: Agnelli Tipiesse 7, Porto Viro 1. Muri: Agnelli Tipiesse 5, Porto Viro 9.

Vittoria per l’Agnelli Tipiesse che nella finale di giovedì 11 marzo al Pala Pozzoni di Cisano Bergamasco conquista la sua seconda Coppa Italia A2/A3 consecutiva battendo 3-0 la Delta Group Vico Carni Porto Viro. Bergamo nella sua storia conta tre partecipazioni alla Coppa Italia A2 nelle stagioni 2019/20 (mista A2/A3, vittoria in Finale contro la Sarca Italia Chef Centrale Brescia), 2018/19 (sconfitta in Finale dalla Gas Sales Piacenza) e 2017/18 (sconfitta in Finale dalla Ceramica Scarabeo GCF Roma); e una partecipazione alla Coppa Italia Mista A1/A2 nella stagione 1982/83 (Karmak Bergamo eliminata al 1° turno Preliminari, andata e ritorno, dalla Steton Carpi).

Ecco un video dei festeggiamenti apparso sulla pagina Facebook ufficiale della squadra.

E qui sotto alcune immagini, sempre dalla pagina Facebook della squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA