Vuoi giocare a rugby?

A Le Due Torri c’è il campo Per quattro week end sarà allestito un campo dove bambini e ragazzi potranno cimentarsi in questo sport.

Il rugby è uno sport che sta riscuotendo sempre più successo. Ma come capire se è la disciplina che fa al caso dei nostri bambini? Come si possono avere informazioni e magari provare a far cimentare i piccoli con la palla ovale? Il centro commerciale «Le Due Torri» offre questa possibilità grazie ad una collaborazione con la società sportiva Rugby Stezzano.

Dal prossimo sabato 1 settembre e per quattro fine settimana consecutivi (1/2 – 8/9 – 15/16 – 22/23), davanti allo store MediaWorld dello shopping center verrà allestito un campetto da rugby dove, ad accogliere bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, ci saranno i campioni del Rugby Stezzano.

Gli interessati potranno provare a cimentarsi in questo sport seguendo i preziosi consigli dei tecnici qualificati della squadra stezzanese, che gioca nella serie C1. Ai bambini e alle bambine (dato che esistono anche squadre femminili) verranno spiegati i fondamentali del rugby e i coraggiosi verranno poi invitati a mettere in pratica quanto appreso. Un simpatico modo per far divertire i giovani clienti del centro commerciale, per promuovere questo sport e per reclutare nuove leve.

A tutti i partecipanti verrà infatti consegnato un coupon per partecipare all’open day in programma prossimamente ai campi del centro sportivo di via Isonzo, a Stezzano, quartier generale del Rugby Stezzano.

