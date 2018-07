L’Atalanta inizia col Frosinone, poi Roma

Il 26 dicembre Ronaldo a Bergamo Ecco tutte le partite dell’Atalanta per questo campionato. Si parte con il neopromosso Frosinone e si finisce contro la Juventus in casa: Ronaldo arriverà a Bergamo il 26 dicembre. Su «L’Eco» di venerdì 27 luglio in regalo il calendario da staccare e conservare.

Domenica 19 agosto, prima giornata di Campionato di Serie A, l’Atalanta incontrerà in casa il Frosinone alle 20.30. La prima trasferta è contro la Roma. Per la terza giornata arriva a Bergamo il Cagliari. E poi: Spal-Atalanta e Milan-Atalanta per la quinta giornata. A seguire: Atalanta-Torino, Fiorentina-Atalanta; Atalanta-Sampdoria; Atalanta-Samp, Chievo-Atalanta e Atalanta Parma alla decima giornata. Ancora: Bologna-Atalanta e Atalanta-Inter per la dodicesima giornata, Empoli-Atalanta; Atalanta-Napoli, Udinese Atalanta e Atalanta-Lazio. Alla diciassettesima giornata Genoa-Atalanta e il 26 dicembre Atalanta-Juve. Ultima di andata in trasferta contro il Sassuolo.

