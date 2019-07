Wimbledon, una finale leggendaria

Djokovic piega Federer dopo 5 ore Probabilmente la finale più bella e più lunga di sempre quella che ha incoronato il serbo, che si è imposto 13 a 12 al quinto set.

Al termine della finale più lunga ma anche più «innovativa» della storia, Novak Djokovic è tornato, per la quinta volta in carriera (come Borg), sul trono di Wimbledon. Il 32enne serbo, numero uno del ranking internazionale e del tabellone, nel match odierno, giocato sull’erba del Centre Court dell’All England Lawn Tennis Club di Londra, ha sconfitto lo svizzero Roger Federer, numero 3 del mondo e 2 del seeding, col punteggio di 7-6 (5) 1-6 7-6 (4) 4-6 13-12 (3). La sfida è durata quasi cinque ore; l’elvetico ha sciupato due match-point sull’8-7 al quinto, con il servizio a favore. Per la prima volta nel prestigioso torneo londinese un incontro di singolare è stato deciso con l’innovativo tie-break introdotto quest’anno sul 12 pari al quinto set.

epa07717343 Novak Djokovic of Serbia

(Foto by Laurence Griffiths / POOL)

Per Djokovic era il sesto atto conclusivo nella capitale inglese: cinque successi e una sola sconfitta. Per il 37enne elvetico invece era la dodicesima finale nel Major britannico: otto trionfi (record assoluto) e quattro ko.

Quanto mai combattuta la finale di oggi. C’è stato molto equilibrio nella prima frazione (senza break), decisa al tie-break (7-5) in favore di Djokovic. Poi, nel secondo parziale Federer ha preso subito il largo, strappando il servizio al serbo sia nel primo che nel terzo gioco, prima di chiudere sul 6-1 (con un terzo break nel settimo game), approfittando di un momento di vistoso calo del numero uno del mondo, stranamente molto falloso. Nel terzo set i due protagonisti sono stati nuovamente testa a testa: Djokovic ha annullato sul suo servizio (sul 4-5) un set-point in favore di Federer e poi si è imposto nuovamente al tie-break (7-4). Nella quarta frazione l’elvetico ha strappato altre due volte la battuta al serbo, nel quinto e nel settimo gioco, prima di subire un break (il primo del match) nell’ottavo game, e si è imposto per 6-4. Nel set decisivo altalena di emozioni: prima Federer ha perso la battuta nel sesto gioco, poi Djokovic lo ha emulato nel game successivo. Poi ci sono stati di nuovo break e contro break fra il 15° e il 16° gioco, nel quale (sull’8-7 in favore dello svizzero) il serbo ha annullato due match-point all’elvetico. L’epilogo, infine, con il terzo tie-break su tre vinto da Djokovic.

epa07717298 Roger Federer

(Foto by WILL OLIVER)

Lo svizzero ha dunque mancato la «nona sinfonia» sul verde britannico, per lui una sorta di giardino di casa, e anche il 21° successo nei Major. Fin qui ha vinto, oltre agli otto Wimbledon (dal 2003 al 2007, più il 2009, il 2012 e il 2017 - il tennista più vincente di sempre a Londra), un Roland Garros (nel 2009), cinque US Open (dal 2004 al 2008) e sei Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e lo scorso anno). Unidici, invece, le finali che Federer ha perso nelle prove del Grande Slam, compresi i quattro ko di Londra (del 2014, del 2015 e di oggi per mano sempre di Djokovic, e del 2008 contro Rafael Nadal).

Per il serbo era, come detto, la sesta finale a Wimbledon. Cinque i successi, nel 2011, nel 2014, nel 2015, lo scorso anno e quello odierno; una sconfitta, invece, nel 2013 (contro Andy Murray).

epa07717293 Novak Djokovic of Serbia

(Foto by WILL OLIVER)

Nelle prove del Grande Slam era il 25° atto conclusivo per lui.

Sedici i trofei conquistati: oltre ai cinque di Londra, in bacheca ha anche un Roland Garros (2016), tre US Open (2011, 2015 e 2018) e ben sette Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e quello di inizio anno). In nove occasioni, infine, ha perso nella finale di un Major (Wimbledon 2013 compreso).

© RIPRODUZIONE RISERVATA