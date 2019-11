Zanetti Bergamo, Fenoglio allenatore

«Nuova opportunità a Bergamo» Marco Fenoglio è il nuovo allenatore della Zanetti Bergamo. Dal 26 novembre pomeriggio sarà al Pala Agnelli per guidare il primo allenamento.

La scelta del Volley Bergamo per la guida tecnica ricade sul coach che a Bergamo ha vissuto due stagioni travolgenti: dal 2005 al 2007 con Fenoglio in panchina, la Foppapedretti conquistò uno Scudetto, una Coppa Italia e una Champions League.

È il Direttore Generale Giovanni Panzetti a spiegare come si è arrivati alla scelta di questo ritorno:«Perché in questi anni ha maturato una capacità tecnica importante. Marco torna a Bergamo con un bagaglio e una preparazione che sono ciò che ci servono ora. E soprattutto ha la carica emotiva necessaria a questo gruppo e in questo momento per esprimere il meglio».

Marco Fenoglio, prima del ritorno in palestra, spiega perché ha scelto di cogliere l’occasione del ritorno in rossoblù: «Ho sempre sperato di poter avere un giorno una nuova opportunità a Bergamo. Qui, insieme alla Società, abbiamo lavorato bene e abbiamo realizzato credo qualcosa di importante, quindi quando c’è stata questa possibilità l’ho presa al volo, perché è come tornare a casa. La questione si è poi risolta molto velocemente: io venivo da una situazione un pochino complessa a Mondovì e ho avuto la fortuna di essere liberato in tempi brevi».

Che squadra trovera il nuovo allenatore: «Indubbiamente una squadra in difficoltà, bisogna essere obiettivi: è stata costruita con obiettivi diversi da quelli della classifica attuale. Il fatto che l’allenatore se ne sia andato all’improvviso ha destabilizzato e probabilmente la squadra non era serena in questo periodo e la situazione non è semplicissima. Però mi auguro che con il lavoro, la determinazione e quello che posso dare io dal punto di vista tecnico, si possa risollevare. Niente è compromesso anche perché credo che per l’obiettivo play off la classifica sia ancora aperta e di tempo ce ne sia ancora tanto. Sicuramente c’è da lavorare, ma questo è normale. Quando si entra in corsa è chiaro che le situazioni non sempre sono ottimali. Conosco diverse giocatrici, alcune le ho incontrate questa estate con la Nazionale slovacca, altre le conosco perché sono italiane e giocatrici di grande esperienza. Abbiamo il giusto mix per riuscire a raggiungere gli obiettivi che la Società si è prefissata» ha detto Fenoglio.

