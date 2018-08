Zapata, Pasalic e Rigoni: tris nerazzurro

Dai un voto al calcio mercato dell’Atalanta Si è chiuso con l’acquisto di Ali Adnan il calciomercato nerazzurro: l’Atalanta ha lavorato fino all’ultimo per la squadra che dovrà affrontare Europa League e campionato.

L’Atalanta non si è fermata nemmeno l’ultimo giorno di mercato. La dirigenza del club bergamasco ha lavorato fin all’ultimo allo scambio tra Marco D’Alessandro e Ali Adnan con l’Udinese. Con il deposito del contratto dell’esterno che arriva dall’Udinese si chiude un mercato ricco per il club nerazzurro caratterizzato dall’acquisto di alcuni giocatori di peso come Zapata, Pasalic e Rigoni. Nel paniere degli acquisti anche Pessina, Reca, Varnier, Valzania, Tumminello, Djimsiti.

Per un bilancio della nuova stagione nerazzurra però bisogna guardare anche ad alcune partenze come quelle di Petagna, Caldara, Cristante e Spinazzola. La squadra è partita alla grande nella corsa all’Europa League e si prepara ad affrontare una stagione impegnativa anche in campionato. E voi che ne pensate del mercato atalantino? Che voto gli dareste da zero a dieci? Apriamo il sondaggio de L’Eco di Bergamo. Sul giornale di sabato 18 agosto invece l’analisi dei nostri esperti.

