Zapata promette di lasciare il segno

«Il mio riscatto si chiama Atalanta» Dopo i primi palleggi sul campo di Rovetta e le parole ai microfoni di Atalanta TV Duvan Zapata, il grande colpo di mercato della società nerazzurra, si presenta sui suoi canali social. E promette di lasciare il segno.

Inseguito a lungo dai dirigenti atalantini, Duvan Zapata finalmente è approdato all’Atalanta. E’ la punta chiesta a gran voce da Gasperini al termine della prima amichevole stagionale di domenica scorsa. Attaccante di peso, Zapata è reduce da buone stagioni con la maglia dell’Udinese e della Sampdoria. Sulla carta è il nome perfetto per svettare al centro dell’attacco nerazzurro e con due assist man come Papu Gomez e Ilicic può diventare devastante. O almeno, è la speranza dei tifosi nerazzurri che l’hanno accolto a braccia aperte sui social network. Il colombiano, anche sul sul profilo Instagram (l’unico social che gestisce personalmente), ha smesso i panni blucerchiati e si è presentato ufficialmente con un post. «Dopo una grande stagione in #SerieA , dover guardare da casa la mia #Colombia ai #Mondiali è stata una sofferenza enorme. Ma il tempo del rammarico e della delusione è finito: oggi riparto più carico che mai per una nuova sfida. La mia rivincita si chiama #Atalanta: grazie di cuore al Presidente Percassi e al suo staff, che hanno creduto in me e mi hanno voluto fortemente in maglia nerazzurra. Ora è il momento di lasciare il segno in campo!»

