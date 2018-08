In vacanza con gli animali?

Ecco tutto quello che c’è da sapere Si avvicina a grandi passi la settimana di Ferragosto, da sempre il periodo preferito da noi italiani per andare in vacanza, magari con il nostro amico a quattro zampe.

Ma come dobbiamo comportarci e quali precauzioni dobbiamo prendere per trascorrere il più serenamente possibile una bella vacanza «a sei zampe»? Ecco qui un breve vademecum per non lasciare nulla al caso.

Il viaggio

Se viaggerete in automobile vi raccomando innanzitutto di mettervi in regola con il codice della strada, onde evitare spiacevoli multe e vedervi anche decurtare preziosi punti sulla patente: trasportino, rete o sbarre divisorie sono l’ideale, e per i cani di piccola taglia anche quel pratico guinzaglio da agganciare al portacintura di sicurezza. In questo caso ricordatevi sempre di utilizzare una pettorina, con il collarino anche solo una brusca frenata o un colpo possono provocare serie lesioni al collo del cane. Non date mai cibo al vostro amico prima o durante il viaggio, potrebbe star male, mentre l’acqua potete dargliela, ma con moderazione. Fate frequenti soste per farlo sgambare: sempre massima prudenza quando aprite lo sportello. Sinceratevi prima che il cane sia sotto controllo. Guai se dovesse sfuggirvi, le conseguenze potrebbero essere davvero pesanti. Esistono in Italia ed in Europa un buon numero di aree di sosta con spazi appositi per i cani, ma anche se vi fermate in un comunissimo autogrill, troverete sempre un po’ di spazio per fargli fare due passi. Se il cane soffre il mal d’auto informatevi presso il vostro veterinario: esistono farmaci in grado di lenire questo pesante disturbo.

In ogni caso non lasciate mai il cane o il gatto chiuso in macchina sotto il sole, neanche per il tempo di un caffè. Gli esempi più o meno spiacevoli capitati (anche recentemente) devono servire da monito. Le conseguenze di questo gesto possono essere gravissime, se non addirittura letali.

Se decidete di partire con il treno, le compagnie operanti in Italia hanno negli ultimi anni fatto dei bei passi avanti, ed è possibile oggi far viaggiare i nostri amici a 4 zampe anche sui treni veloci a lunga percorrenza. La compagnia Ntv (meglio conosciuta con il nome del suo treno, Italo), anche per quest’estate permette il trasporto gratuito anche dei cani di media e grossa taglia. Trovate tutte le informazioni cliccando qui: https://blog.italotreno.it/idee-di-viaggio/viaggiare-in-treno-con-il-cane/, mentre per i servizi offerti da Trenitalia, viene richiesto un supplemento di soli 5 € soltanto per i cani superiori ai 10 Kg di peso e per i piccoli soltanto se viaggianti senza l’apposito trasportino (utilizzandolo invece non si paga nulla). Ecco il link per le informazioni: http://www.trenitalia.com/tcom/Offerte-e-servizi/Il-trasporto-degli-animali-domestici

Se invece scegliete la nave o il traghetto, informatevi presso le agenzie di viaggio o sui siti internet delle varie compagnie di navigazione, i regolamenti cambiano a seconda della compagnia scelta, ma so per certo che alcuni vettori hanno addirittura la disponibilità di cabine appositamente attrezzate per ospitare alla grande anche il vostro amico peloso! Attenzione al mal di mare, anche in questo caso chiedete consiglio al vostro veterinario prima della partenza.

Non cito l’aereo perché ritengo che far volare un cane, soprattutto se di grossa taglia (i piccoli spesso possono viaggiare con voi, dipende dalla compagnia aerea), sia davvero stressante e poco indicato e quindi da fare solo se strettamente necessario. In questi casi consiglio un’ottima pensione o, meglio ancora, un affidabile dogsitter che si prenda amorevolmente cura del vostro cane durante la vacanza…

Attenzione alle vaccinazioni: informatevi sempre bene prima di partire. Per ulteriori chiarimenti in materia potete contattare il vostro veterinario o il Dipartimento veterinario della ATS di Bergamo (Tel 035 2270713).

Una volta arrivati nel luogo di villeggiatura, fategli lentamente prendere confidenza con il nuovo ambiente, sia esterno (sempre al guinzaglio, vi raccomando) che interno (camera o appartamento che sia), deve avere il tempo di sentire i nuovi odori che lo circondano. Inoltre non lasciatelo subito da solo, potrebbe risentirne e andare incontro ad ansia da separazione.

Se andate al mare o al lago, esistono oggi molte spiagge attrezzate di tutto punto per i cani, una buona occasione per conoscere nuovi amici a due e quattro zampe. Alcuni paesi poi sono davvero «dog-friendly» e la vacanza sarà davvero piacevole. Attenetevi però ai regolamenti della spiaggia, non sempre purtroppo è consentita ai cani una piena balneazione e la non osservanza dei regole può costare multe tanto salate quanto assurde. Tenete sempre con voi una ciotola per l’acqua fresca e badate ai colpi di calore, non forzate il vostro amico a stare al vostro fianco nelle lunghe sedute tintarellose.

In montagna, attenzione alle lunghe passeggiate. Se il cane è fuori allenamento potrebbe risentirne, procedete per gradi, ricordandovi di tenerlo sempre al guinzaglio sui sentieri: potrebbe intralciare il cammino di altri escursionisti, inoltre la montagna è di tutti, anche di chi è a disagio con i cani. Attenti anche alle punture di insetti e ai traumi! Chiedete al vostro veterinario un consiglio su cosa portarvi nello zaino per aiutare il vostro amico in caso di difficoltà. E, a proposito di veterinari, sinceratevi sempre, mare, lago o montagna che sia, della presenza in zona di un ambulatorio veterinario.

Infine ricordiamoci sempre di essere buoni cittadini anche in vacanza, tenendo sempre il nostro cane al guinzaglio, non lasciandolo mai solo per troppo tempo, portando sempre con noi una museruola e soprattutto raccogliendo sempre i suoi bisogni.

