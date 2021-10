Patentino per proprietari di cani, a novembre due corsi a Ponte San Pietro e Bergamo Inizieranno a breve due corsi di formazione per proprietari di cani (il patentino ministeriale). I corsi si terranno a Bergamo e a Ponte San Pietro.

Istituto nel 2009, il patentino è un percorso formativo il cui scopo è dare ai partecipanti una buona base di conoscenze relative agli amici con la coda. Dalle leggi in vigore ai problemi comportamentali, dalla loro cura agli aspetti comunicativi, i proprietari potranno avere preziose nozioni a riguardo.

Ecco nel dettaglio le indicazioni per i due corsi

A Bergamo

Il corso prevede un massimo di 50 partecipanti, si svolgerà in maniera telematica ed è rivolto prioritariamente ai proprietari con cani in ordinanza A.T.S. (obbligo stabilito dalla normativa vigente) residenti nel Comune di Bergamo, nel caso in cui vi fossero ancora dei posti disponibili, potranno partecipare anche i proprietari con cani in ordinanza A.T.S. non residenti a Bergamo. Qui tutte le info.

A Ponte San Pietro

In questo caso il corso è aperto a tutti, si svolgerà in presenza su 4 incontri per un massimo di 100 partecipanti. Il costo è di 20 Euro. Qui tutte le info.

Per entrambi i corsi il corpo docenti sarà composto da Jacopo Riva (PhD), medico veterinario, specialista in Etologia applicata, esperto in Comportamento Animale, esperto in Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.); Marco Lorenzi, medico veterinario e specialista in patologia e clinica degli animali d’affezione; Paolo Bosatra, educatore cinofilo professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA