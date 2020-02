25 auto controllate, 13 patenti ritirate

Alcol sulle strade bergamasche Tredici patenti ritirate su 25 veicoli controllati. Un bilancio che fa riflettere quello che risulta dopo i controlli sulle strade effettuati dalla polizia stradale di Bergamo, Seriate e Treviglio in strade vicine a luoghi di aggregazione giovanili, a Bergamo, Dalmine e Treviglio nelle serata del 15 e 16 febbraio.

In stato di ebbrezza sono stati individuati la sera del 15 un italiano neopatentato di 21 anni e una donna di 32 sempre italiana, oltre a un 56enne dell’Ecuador che ha rifiutato di essere sottoposto ai test per verificare il livello di alcol alla guida.

Dieci le patenti ritirate il 16 febbraio: un 28enne di Azzano, un 32enne di Treviglio e un 36enne di Valbrembo; un 35enne di Alzano Lombardo e un 27enne di Azzano. E ancora: un 22enne di Treviglio, un 29enne di Cologno e un 20enne neopatentato di Seriate. Da segnalare un 40enne di origini boliviane fermato con un tasso di alcol nel sangue pari a 2,27 grammi per litro: il limite consentito dalla legge è 0,5 grammi/litro.

Le forze dell’ordine hanno anche rilevato nella notte del 15 febbraio un incidente in via Camozzi, a Bergamo: l’uomo alla guida della sua auto ha fatto tutto da solo ed è finito contro un muro. Si tratta di un uomo di origini ucraine residente ad Azzano: anche per lui guida in stato di ebbrezza e patente ritirata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA