Agli arresti domiciliari evade di casa

Poi ruba ai vicini: preso 28enne ad Arzago È stato portato nel carcere di via Gleno un 28enne agli arresti domiciliari. Incastrato dalle telecamere di sorveglianza mentre ruba ai vicini di casa.

È stato arrestato e portato alla casa circondariale di Bergamo dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio un 28enne italiano, pregiudicato, residente ad Arzago d’Adda ma di origini calabresi, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere da parte del Tribunale di Piacenza. L’uomo, già agli arresti domiciliari per gravi reati contro il patrimonio e in materia di armi, nei giorni scorsi è evaso per compiere un furto ai danni di alcuni suoi vicini di casa. Il 28enne, infatti, nonostante la misura restrittiva in atto, incurante della stessa, approfittando dell’assenza dei suoi vicini di casa, si è introdotto furtivamente all’interno della relativa abitazione. Sono state poi le immagini di video-sorveglianza acquisite e sviluppate dai Carabinieri della Stazione di Caravaggio a consentire di risalire al pregiudicato italiano, informando così delle risultanze investigative l’Autorità giudiziaria piacentina. A questo punto è stata emessa l’ordinanza di aggravamento a carico del 28enne, che è stato quindi portato in carcere a Bergamo in via Gleno.

