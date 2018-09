Bimbo di un anno cade nel Serio

Attimi di paura a Mozzanica Fortunatamente solo un grande spavento per un principio di ipotermia.

Nessuna conseguenza grave per il bimbo di un anno e 8 mesi che nel pomeriggio di sabato 8 settembre è caduto nell’acqua del fiume Serio a Mozzanica. Ancora non si conosce la dinamica esatta di quanto accaduto, ma il bimbo è finito nell’acqua piuttosto fredda del corso d’acqua, fortunatamente dove il livello è piuttosto basso. Subito soccorso dai genitori e dal personale del 118 giunto sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Treviglio per un principio di ipotermia ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni.

