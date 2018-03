Bloccata auto utilizzata per i furti in casa

Ciserano, a bordo il «kit per lo scasso» I carabinieri della Stazione di Zingonia sono riusciti ad intercettare e a sequestrare l’autovettura, un’Audi A4 di colore scuro, da giorni avvistata nei comuni della Bassa Bergamasca: era stata segnalata quale probabile mezzo utilizzato da sconosciuti malfattori per compiere furti in abitazione.

A Ciserano, mercoledì 7 marzo, in un parcheggio pubblico, la macchina è stata individuata: risultata rubata in provincia di Milano lo scorso dicembre 2017. A bordo del veicolo è stato trovato un vero e proprio «kit per lo scasso»: torce, guanti, cacciaviti, torce, radiotrasmittenti.

Recuperata quindi l’ autovettura, in questi giorni gli investigatori della Compagnia di Treviglio cercheranno di rilevare potenziali tracce per poter così risalire agli utilizzatori del mezzo e degli arnesi atti allo scasso. Un importante contributo d’indagine verrà fornito dalle telecamere di video-sorveglianza distribuite nel territorio della Bassa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA