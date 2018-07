Cade in bicicletta sulla Francesca

Muore 61enne a Urgnano Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente, un uomo di 61 anni è morto sulla strada Francesca, in bicicletta.

L’incidente a Urgnano sulla strada Francesca, all’altezza di via San Martino. Un uomo di 61 anni di cui non si conoscono ancora le generalità è caduto in bicicletta e le sue condizioni sono apparse subito critiche: il ciclista è deceduto e sul luogo dell’incidente, oltre all’ambulanza, è intervenuto anche l’elicottero del 118. La caduta alle 7.20 di martedì 3 luglio, l’elicottero è decollato da Bergamo poco dopo.

