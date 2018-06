Canonica, schianto tra due auto -Foto

Grave 65enne, sul posto l’elisoccorso L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 di martedì 6 giugno in via Brembate, la strada che costeggia il Brembo.

L’elisoccorso, un’ambulanza e un’auto medica, sono accorse verso le 12.30 a Canonica d’Adda in via Brembate per un brutto incidente che ha coinvolto due auto, una Panda e una Rav 4. Due i feriti. Una donna di 65 anni è stata intubata e portata d’urgenza in ospedale. Seguono aggiornamenti.

