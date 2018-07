Cologno, razzie nelle piscine chiuse

Un bottino da 146 mila euro Sono chiuse dal 2013 e il loro destino è ancora incerto. Eppure, alle piscine comunali di Cologno, qualcuno è riuscito a farsi ancora qualche nuotata: i ladri.

Non trova pace il centro natatorio da 9 milioni di euro, mai ultimato e con lavori mal eseguiti, su cui c’è un processo penale in corso per l’ipotesi di truffa a enti pubblici nei confronti di soci e direttore dei lavori della fallita società OnSport. Durante la prolungata chiusura l’impianto è stato infatti più volte depredato dai malviventi, che si sono impossessati, tra l’altro, dei cavi elettrici e del parquet della palestra, per un importo (tra furti e danneggiamenti) di 146 mila euro. A cui vanno aggiunti 24 mila euro causati dai tentativi di furto non andati a segno.

