Falegnameria distrutta da un incendio

Spirano, tre ore per spegnere le fiamme I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2 della notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre.

Tre ore di intenso lavoro per spegnere un incendio che si è sviluppato nella notte in una falegnameria di via Campo Romano, nella zona industriale di Spirano. I vigili del fuoco sono intervenuti con pattuglie da Bergamo, Treviglio e Dalmine e solo dopo tre ore di intenso lavoro sono riusciti a domare il fuoco. Ingenti i danni (anche se ancora non quantificati) alla falegnameria che produce per lo più infissi. Sono bruciati sia i pezzi in esposizione, sia quelli all’interno dell’edificio.

