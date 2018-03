Il funzionario va in pensione a Canonica

E la variante slitta un’altra volta Terzo rinvio del cantiere per la circonvallazione verso Vaprio: progetto e finanziamenti ci sono, ma manca l’ultima «firma».

Il funzionario va in pensione e i lavori per la circonvallazione di Canonica e Vaprio d’Adda slittano a data da destinarsi. Il progetto è a posto e i finanziamenti ci sono ma questa volta a mancare è l’ultima «firma», quella del funzionario della Città metropolita (l’ex Provincia di Milano che ha in carico l’appalto) che a fine febbraio è andato in pensione.

