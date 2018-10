Il sindaco e il mostro degli abissi

Il tam tam social fa sorridere Covo Il sindaco cattura la biscia e sui Social l’operazione si trasforma, ironicamente e simpaticamente, come la cattura del mostro del lago.

Il serpente lungo oltre mezzo metro strisciava nello specchio d’acqua di Covo, domenica mattina dove si è tenuto l’open day, e quando si è avvicinato al pontile allestito sulla riva del laghetto ha trovato il sindaco di Covo Andrea Capelletti che con una mossa fulminea lo ha catturato.

La scena è stata filmata ed è stata pubblicata sulla pagina Facebook del consigliere regionale bergamasco Giovanni Malanchini, presente all’azione, che ha poi commentato scherzosamente parlando di un’impresa per la liberazione del laghetto da un temibile mostro. Il «bès» è stato poi liberato perché l’agronomo e sindaco Capelletti sa benissimo il ruolo e il valore di questi animali per l’ecosistema. E così il «mostro del laghetto» di Covo strisciando, tra l’erba, se ne è andato per tornare nel suo ambiente.

