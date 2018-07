In moto contro la fiancata del camion

40enne di Spirano in pericolo di vita È ricoverato in gravissime condizioni al Papa Giovanni il motociclista che giovedì mattina, nella zona industriale di Cologno, si è scontrato con un camion che stava facendo manovra.

L’uomo, 40 anni, di Spirano, saldatore in una ditta della zona, è in condizioni critiche. Sulla dinamica, al vaglio dei carabinieri, sembrano esserci pochi dubbi: non ci sono segni di frenata, il motociclista è finito dritto contro la fiancata del pesante mezzo, che al momento dello schianto occupava tutta la sezione stradale. Il motociclista, in stato di incoscienza, è stato soccorso sul posto e portato al Papa Giovanni in elicottero. Non si ferma la serie di gravi incidenti stradali che hanno coinvolto motociclisti in questa fase dell’estate. Tra il 7 e il 10 luglio scorsi tre motociclisti sono morti in seguito a incidenti stradali: Giuseppe Soldo, 61 anni, meccanico di Calcio,Gigi Cremaschi, 45 anni, meccanico di Albano Sant’Alessandro e Renato Agnelli, 36 anni, di Antegnate.

