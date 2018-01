Incidente sulla Tangenziale Sud

Traffico bloccato, code a Zanica Traffico bloccato sulla tangenziale Sud a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 15.30 in territorio di Zanica tra l’uscita che porta a Oriocenter e la rotonda a sud del paese.

Dalle prime informazioni un’auto si sarebbe ribaltata, per cause ancora da accertare. Nell’incidente sono rimasti feriti due bambini di 6 e 10 anni e una donna di 39. Non sono in gravi condizioni. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA